7 cancers difficiles à détecter

4 / 7 Shutterstock Cancer des ovaires Bien que le cancer des ovaires ne représente que 3 % des cancers chez la femme, il occupe le cinquième rang des décès par cancer et tue plus que tout autre cancer de l’appareil reproducteur féminin. Selon cancer.org, 22 280 femmes recevront un diagnostic de cancer des ovaires aux États-Unis cette année et 14 240 d’entre elles en mourront : c’est plus de la moitié. Au Canada, en 2016, la Société canadienne du cancer estimait à 2 800 le nombre de nouveaux cas et à 1 750 le nombre de décès. Comme pour les autres cancers, un diagnostic précoce s’accompagne d’un pronostic plus favorable. Mais seulement 20 % des cancers ovariens sont détectés à leur début. « La difficulté à identifier ce cancer tient à la taille de la cavité abdominale et à l’élasticité de celle-ci. Et puis, c’est un cancer de petite taille et il n’y a pas de symptômes pendant les premiers stades », dit le Dr Joe O’Connell, hémato-oncologue chez inVentiv Health. « La plupart du temps, on le diagnostique aux stades trois ou quatre. » Sachez reconnaitre ces symptômes de cancer des ovaires.

5 / 7 New Africa/Shutterstock Sarcome Il s’agit de tumeurs malignes des os ou du cartilage et des tissus mous : tissu conjonctif, gras, muscle. C’est un cancer très rare chez les adultes, où il ne représente que 1 % de tous les cancers. Mais il est très courant chez les enfants où il compte pour 15 % à 20 % de tous les cancers. « Comme les sarcomes ne sont pas souvent reliés à la surface de la peau, ils peuvent beaucoup grossir avant de devenir symptomatiques, explique le Dr Faries. Par ailleurs, ils ne produisent pas de marqueurs sanguins, et sont rares chez les populations qui ne présentent pas de risque élevé. Le dépistage n’est pas envisageable. » La biopsie est le seul outil diagnostique de ce cancer. Le traitement passe par la chirurgie, quand c’est encore possible, car les chimiothérapies qui existent aujourd’hui ne sont pas très efficaces pour cette catégorie de cancer. Adoptez quelques-unes de ces bonnes habitudes pour éloigner le cancer.