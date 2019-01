15 symptômes de cancer que les femmes ignorent probablement

13 / 15 haynepplstockphoto / Shutterstock Du sang dans les selles C’est vraisemblablement bénin, comme des hémorroïdes. Mais ça peut-être aussi un signe de cancer du côlon. Ce cancer est de plus en plus courant chez les moins de 50 ans, âge auquel on recommande de commencer le dépistage. Le Dr Wender est pour ce dépistage. « C’est facile de se convaincre qu’il s’agit d’hémorroïdes ou de constipation. Et puis, quand le problème est intermittent, les gens, surtout les jeunes, se rassurent en se disant qu’il n’y a rien de grave. Mais du sang dans les selles n’est jamais normal. Faites-vous examiner. »

14 / 15 wavebreakmedia / Shutterstock Modifications cutanées notables Le cancer de la peau est devenu le cancer le plus courant au Canada comme aux États-Unis. C’est l’un des plus difficiles à reconnaître au stade précoce, dit le Dr Wender. « Le diagnostic n’est pas facile. Les gens croient que leurs nouvelles tâches de rousseur ou pigmentaires et leurs grains de beauté sont les mêmes qu’avant. » Il recommande de vous faire examiner si le grain de beauté devient plus foncé, s’élargit ou est surélevé. Les mélanomes sont plus faciles à identifier parce qu’ils ont une forme irrégulière, qu’ils sont très foncés ou de deux couleurs différentes. « Le mélanome est moins fréquent que les autres cancers de la peau, mais il peut être mortel. Heureusement, de nombreux mélanomes ont une longue période pendant laquelle ils ne sont pas invasifs. Ils sont faciles à guérir, s’ils sont décelés tôt. »