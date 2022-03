Ce qu’il faut savoir sur les autobronzants (et nos produits coup de cœur!)

Les produits autobronzants sont offerts sous forme de crèmes, lotions, gels vaporisateurs, mousses ou lingettes. Ils sont composés de produits chimiques et de colorants qui teintent temporairement la peau pour lui donner une apparence bronzée, mais sans les dommages causés par les UV, explique Todd Minars, dermatologue certifié et professeur adjoint de dermatologie à l’école de médecine de l’université de Miami. (Voici 50 faits sur le cancer de la peau que les dermatologues veulent que vous sachiez ).

La DHA dans les produits autobronzants

Tous ces produits contiennent le même ingrédient actif de base, c’est-à-dire le dihydroxyacétone (DHA). Dans un article consacré aux autobronzants publié dans le magazine Le patient (On veut être bronzé, mais on ne veut pas y laisser notre peau!) la Dre Suzanne Gagnon indique que le DHA est considéré comme sécuritaire par l’Association canadienne de dermatologie (ACD), le Centre International de recherche sur le Cancer (CIRC) et le U.S. National Toxicology Program. Il s’agit d’un sucre – dérivé de la canne à sucre ou de la betterave sucrière ou fabriqué synthétiquement – qui réagit avec les acides aminés de la couche supérieure de la peau. Cette réaction produit un pigment brunâtre (appelé mélanoïdine) qui vous donne cette couleur « bronzée ». L’effet dure généralement de un à sept jours, en fonction de la formule et de l’exposition de votre peau à l’eau, au savon et à d’autres éléments. «L’intensité de la couleur sur la peau dépend de la quantité de l’ingrédient actif présente dans le produit ainsi que du nombre d’applications et de la fréquence à laquelle on l’utilise. Le «hâle» est temporaire, précise la Dre Gagnon dans son article.

Il se peut que vous voyiez certains produits classés dans la catégorie « teintés » plutôt que dans la catégorie « bronzants » et que vous ne sachiez pas lequel il vous faut. Cela dépend du type de résultats que vous recherchez – les teintures sont des changements subtils d’une ou deux nuances seulement, alors que les formules de bronzage peuvent être très foncées, explique le Dr Minars. La seule différence réside dans la quantité de DHA – c’est ce qui détermine le temps nécessaire pour obtenir des résultats et l’intensité, ce qui signifie que les teintures sont plus progressives, explique-t-il.

La coloration dépend aussi du pH de la peau et du produit. «Si le pH de la peau ou du produit est alcalin, la couleur sera plus orangée et inversement, si le pH est plus acide la teinte sera d’apparence plus naturelle», précise la Dre Gagnon. Comme ces détails sont difficiles à déterminer en pratique, il est conseillé d’appliquer l’autobronzant sur une peau sèche et fraichement lavée.

