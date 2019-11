Cancer de la gorge: 6 symptômes et signes à ne jamais ignorer

3 / 6

Pressmaster

Vous ou votre partenaire avez le VPH

Nous savons que le virus du papillome humain (VPH) est associé au cancer du col de l’utérus chez la femme, mais au cours de la dernière décennie, on a aussi constaté que le nombre de cancers de la bouche liés au VPH avait quadruplé, selon l’Hôpital du Mount Sinaï. Le CDC américain (Centre de contrôle et de prévention des maladies) estime qu’environ 70 pour 100 des cancers de l’oropharynx (tumeurs à l’arrière de la gorge) pourraient être causés par le VPH. «On assiste à une véritable épidémie des cancers associés au VPH, constate le Dr Genden. Les hommes contractent maintenant le cancer de la gorge à un taux alarmant.»

Un nombre croissant d’hommes développent des infections au VPH dans la gorge, principalement à cause du sexe oral. Or, il n’existe pas de moyen de dépister ce virus chez les hommes, il est donc important qu’ils sachent si leur partenaire est infectée ou non. Certains symptômes du cancer de la gorge associé au VPH se manifestent sous forme de douleur lorsqu’on mâche, de plaies dans le cou qui ne guérissent pas, de difficulté à avaler et d’enrouement.

Assurez-vous de savoir quoi faire si votre test PAP (ou frottis de Papanicolaou) est «anormal».