Nutrition

10 additifs alimentaires à éviter

Découvrez les additifs alimentaires les plus controversés et les aliments dans lesquels on les retrouve.

Savez-vous ce qu'il y a dans vos aliments? Au Canada, plus de 500 additifs alimentaires sont autorisés, bon nombre étant considérés comme néfastes pour la santé; pas facile, donc, de faire la différence entre ceux que l'on peut consommer en toute sécurité et ceux que l'on devrait éviter. D'autant plus que les résultats des études effectuées par les chercheurs sont souvent contradictoires. Utilisés principalement pour prolonger la durée de conservation des aliments, rehausser leur saveur ou préserver leur couleur, de nombreux additifs de synthèse sont inoffensifs; certains, notamment l'acide ascorbique, peuvent même améliorer le profil nutritionnel des aliments. Toutefois, il en est d'autres qui n'on pas été suffisamment expérimentés ou pour lesquels les études n'ont pas donné de résultats probants. La liste suivante présente les 10 principaux additifs autorisés au Canada qui ont donné lieu à des mises en garde par le milieu scientifique. Bien qu'on n'ait pas démontré qu'ils étaient nocifs, on n'a pas non plus prouvé leur innocuité; en définitive, c'est au consommateur de décider s'il veut ou non prendre le risque de les consommer. Voyez ces choses dangereuses et dégoutantes que vous mangez sans le savoir.

Acésulfame de potassium (ou acésulfame K) Aliments en renfermant : produits de la boulangerie et pâtisseries, gomme à mâcher, desserts à la gélatine, boissons gazeuses, boissons pour sportifs Ce que c'est : un édulcorant artificiel environ 200 fois plus sucré que le sucre Pourquoi l'éviter : les résultats de deux études portant sur des animaux indiquent que cet additif pourrait causer le cancer, bien que d'autres études ont permis d'affirmer qu'il était sans danger. En outre, il se dégrade en acétoacétamide qui, à hautes doses, affecte la thyroïdes des chiens, des lapins et des rats. Portez une attention particulière aux produits qui renferment du sucralose, un édulcorant artificiel, car il est souvent utilisé en conjonction avec ce dernier. Évitez aussi de consommer ces 5 édulcorants mauvais pour votre santé.