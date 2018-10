L’écorce interne de l’orme rouge est un remède naturel efficace renfermant du mucilage qui revêt la gorge et soulage la douleur liée aux maux de gorge. L’orme rouge contient aussi des composés connus sous le nom de complexes proanthocyanidiques, qui combattent les infections et les réactions allergiques par leur pouvoir oxydant. Infuser une cuillerée à thé dans 2 tasses d’eau bouillante, puis extraire le liquide absorbé par l’orme rouge. En infusion, l’orme rouge peut également être associé à la racine de guimauve.

Principales causes et recours aux antibiotiques

Des principales causes du mal de gorge

Les maux de gorge ne sont pas une maladie, mais des symptômes. L’irritation ou la brûlure qui se déclarent à l’arrière de la bouche et s’étendent jusqu’au milieu de la gorge proviennent le plus souvent d’une inflammation. Lorsque la gorge est infectée ou irritée, l’organisme réagit en envoyant dans la zone atteinte un afflux de sang transportant des globules blancs et d’autres substances pour combattre l’infection. Ce sont ces substances qui occasionnent rougeur, gonflement et douleur.

Outre la fatigue, ce sont les allergies, les infections bactériennes ou virales et des facteurs extérieurs comme la poussière, la sécheresse de l’air et la fumée qui sont le plus fréquemment à l’origine des maux de gorge. En cas d’allergie ou d’infection virale, le mal de gorge résulte d’un écoulement dans les fosses nasales, lorsque l’excès de mucus contenu dans le nez ou les sinus s’évacue vers l’arrière de la gorge. Les virus du rhume attaquent aussi directement le tissu de la gorge. Retrouvez 10 mythes et vérités à propos des virus et bactéries.

Un mal de gorge d’origine virale ou bactérienne?

En principe, un mal de gorge d’origine virale évolue lentement et sur plusieurs jours. Ce type de mal de gorge est plus long à guérir, mais plus supportable qu’une affection bactérienne, qui tend à frapper soudainement (parfois en quelques heures) et s’accompagne d’une violente douleur, de difficultés à avaler et de fièvre. Ces 10 remèdes naturels peuvent vous aider à faire baisser rapidement la fièvre.

Quand recourir aux antibiotiques?

En cas de mal de gorge, on a recours aux antibiotiques uniquement s’il s’agit d’une infection bactérienne. Si des antibiotiques – qui risquent de détruire les bactéries indispensables au bon fonctionnement de votre système digestif – vous sont prescrits par votre médecin, vous pouvez reconstituer votre flore bactérienne en prenant des probiotiques.