Remèdes naturels et trucs efficaces contre les allergies

L’importance de bien identifier la cause et la source de vos allergies

Vous croyez souffrir d’allergies saisonnières. Pouvez-vous en faire vous-même le diagnostic? « C’est très difficile à faire avec précision », souligne la Dre Anne Ellis, professeure agrégée de médecine et chef du département d’allergie et d’immunologie à l’Université Queen de Kingston (Ontario). Même si le moment des symptômes coïncide avec des allergènes spécifiques, le pollen des arbres atteint un pic en avril et mai, alors que la saison de l’herbe à poux dure d’août à octobre, les tests d’allergie sont la seule façon d’être sûrs.

« Vous seriez surpris du nombre de fois où, chez des patients présentant les symptômes classiques d’un allergène saisonnier, les tests montrent qu’ils sont seulement allergiques aux acariens de la poussière », explique-t-elle. C’est important de le savoir, puisqu’éviter la substance qui déclenche vos allergies est l’une des meilleures façons de réduire symptômes et recours aux médicaments. Par ailleurs, il est également important de bien distinguer si vous souffrez de rhume ou d’allergies. Si vous ne consultez pas un allergologue, il pourrait se révéler difficile de connaître la cause véritable de ce nez qui coule. Et ce, même si vous souffrez depuis longtemps d’allergies. Voici comment distinguer le rhume des allergies.

Les allergènes se cachent parfois à des endroits inattendus. On vous présente 7 allergènes insoupçonnés.