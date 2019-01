Maigrir

Maigrir pour de bon : les 30 trucs qui fonctionnent vraiment

Nous avons recensé pour vous les 30 meilleurs trucs qui fonctionnent vraiment afin de maigrir pour de bon et maintenir un poids santé.

1 / 30 Intégrez la marche afin de perdre du poids et maigrir pour de bon C’est tout! Commencez par quelque chose que vous serez en mesure de faire pour maigrir : 30 minutes de marche après le souper. Ne vous préoccupez pas trop de la vitesse ou de la distance que vous franchissez. Ne faites que marcher, 15 minutes pour l’aller et 15 minutes pour le retour. Si vous ne vous sentez pas en sécurité le soir, marchez plutôt après le diner ou au moment qui vous semble le mieux dans la journée. Le but de l’exercice est de créer l’habitude de bouger. Il s’agit d’une façon très simple de créer de nouvelles habitudes de vie. Plus tard, ces marches pourront être remplacées par des activités physiques ou cardiovasculaires plus vigoureuses comme de courir ou de marcher sur un elliptique. Pas le temps de marcher? Intégrez quelques-une de ces astuces à votre quotidien pour marcher davantage.

2 / 30 ISTOCK/LONDONEYE Changez ce que vous mettez dans votre panier d’épicerie Notre routine de supermarché est inscrite dans notre psyché. Nous prenons toujours les mêmes items et c’est une habitude très difficile à briser. Si vous avez l’habitude d’intégrer du brocoli, des carottes, des fraises, du poisson, du pain à grains entiers, un sac de légumineuses et des noix, ce ne serait pas un problème de maintenir cela chaque semaine. Par contre, si vous avez un surplus de poids et souhaitez maigrir, les chances sont que vos habitudes soient moins bonnes. Faites votre épicerie comme vous la faites normalement, mais notez tout ce que vous avez dans votre panier en séparant les aliments préparés et les aliments frais. Faites ensuite le comparatif entre les deux. Vous avez 25 boîtes d’aliments préparés contre 5 aliments frais, comme des fruits, des légumes et des protéines? La semaine suivante, essayez de réduire cet écart à 20 contre 10. La semaine suivante, visez 15 contre 15 et ainsi de suite. Très vite, vous aurez une alimentation beaucoup plus équilibrée et de meilleures habitudes de vie. Faites le plein de ces aliments minceur dans votre panier d’épicerie.