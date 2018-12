20 attitudes négatives à éliminer en 2019

16 / 20 fizkes/Shutterstock Hypocrisie Ne soyez pas hypocrite et assumez vos positions et vos opinions sans toutefois rabaisser celles des autres. Tout un programme, mais vous verrez qu’en misant sur l’authenticité, vous vous sentirez mieux. Surtout vous vous sentirez vrai et n’aurez pas l’impression de jouer un rôle dans votre vie.

17 / 20 Kzenon/Shutterstock Jugement Être critique peut aider les autres si vous le faites d’une façon positive. Mais si vous avez l’habitude de juger sévèrement les autres (et vous-même!), vous n’aidez personne. Vous entretenez le mépris et c’est une vilaine habitude. Vous pourriez vous retrouver isolé, seul et bien malheureux. Ne jugez pas trop rapidement. Ayez plutôt une ouverture du cœur pour mieux comprendre les autres au lieu de les blâmer.