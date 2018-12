Vivre sainement

10 routines quotidiennes à mettre à l’agenda

Avec un emploi du temps chargé, il est plutôt difficile de respecter la routine quotidienne consacrée à notre bien-être. Ces conseils d’experts vous aideront à redéfinir vos priorités.

1 / 10 wavebreakmedia/Shutterstock Débranchez pour mieux récupérer La nuit idéale comporte de sept à huit heures de sommeil. Le Torontois Shaun Francis, qui est président de Medcan et de la fondation La Patrie gravée sur le cœur, est aussi l’auteur de Eat, Move, Think: The Path to a Healthier, Stronger, Happier You. Pour lui, le sommeil est primordial, car il définit la qualité de notre énergie quotidienne. Pour s’assurer d’une bonne nuit réparatrice, il ne prend du café qu’au déjeuner, dépense son énergie durant la journée et laisse de côté son téléphone au coucher. Il s’interdit de regarder l’heure pendant la nuit. « J’essaie de ne pas me réveiller durant la nuit pour ne pas m’inquiéter de l’heure qu’il est. Cela peut déclencher une véritable angoisse sur le temps qu’il reste avant de se lever, sans compter que la lecture des messages téléphoniques stimule les neurones. » Cette année, la tendance est au sommeil sain! Voici comment profiter de nuits réparatrices.

2 / 10 wavebreakmedia/Shutterstock Retrouvez l’harmonie avec votre corps Kira Lynne, coach et psychothérapeute de Vancouver, suggère de faire une inspection de son corps dès le réveil, avant même de sortir du lit. Commencez par le dessus de la tête et descendez le long du corps, en étant attentifs à vos sensations et en cherchant les points de tension. Répétez l’examen en soirée pour noter la différence. « Nous perdons totalement le contact avec notre corps, ce qui nous pousse à le surmener, explique-t-elle. Prendre conscience de notre corps est un très bon départ. Il est essentiel pour comprendre les changements physiques, mentaux et émotionnels que nous traversons. » Vous observerez certainement ces 12 réactions dégoûtantes (mais normales) de votre corps le matin.