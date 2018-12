9 leçons époustouflantes apprises de ma coach de santé personnelle

Il arrive parfois dans la vie des moments charnières où il faut aller chercher de l’aide ailleurs que sur Internet pour atteindre ses objectifs de poids et de forme physique. Pour moi, c’est l’embauche d’une conseillère en santé qui m’a permis de me reprendre en main.

En théorie, j’avais une saine alimentation, mais je ne mangeais pas pour perdre du poids. J’ai embauché une coach en santé, Alex Salzberg, instructrice en yoga qui se spécialise à la fois en nutrition et en mise en forme. Une année après la naissance de mon bébé, je savais que je n’avais pas retrouvé le corps que je voulais. Il me restait quelques centimètres à perdre si je voulais pouvoir remettre les vêtements rangés dans ma garde-robe. Nous avons étudié mon alimentation ensemble et constaté que je recherchais des aliments riches en protéines et faibles en glucides, mais que je puisais surtout mes glucides dans des produits céréaliers qui ne m’aidaient pas à perdre du poids. Nous avons donc modifié mon alimentation en optant pour un régime cétogène (riche en lipides, faible en glucides, modéré en protéines) qui aiderait mon organisme à brûler les graisses. J’ai tellement aimé ce régime – j’ai perdu une taille de vêtements en deux semaines – que je vais probablement le garder à vie, en passant à la version de maintien quand j’aurai atteint mon poids cible.

2 / 9

A. and I. Kruk/Shutterstock

Mes longues courses ne me faisaient pas de bien

Même si j’adore courir, il m’a fallu bien du temps pour m’y remettre après la naissance de mon deuxième enfant. Ensuite, je ne voulais plus arrêter. Alex m’a expliqué que même si la course est excellente pour la santé en général (en particulier le cœur, le cerveau et l’endurance), rien ne peut égaler les entraînements par intervalles de forte intensité pour brûler les graisses. « C’est nettement plus efficace pour brûler les graisses de réserve, affirme-t-elle. Pour une personne occupée, le fait que ces intervalles prennent moins de temps rend l’effort encore plus agréable. » Ce type d’entraînement augmente le métabolisme et permet de continuer à brûler des calories même après l’effort, confie-t-elle. « Pour une maman occupée de deux enfants qui est déjà active et qui fait de l’exercice, l’entraînement par intervalles de forte intensité est ce qu’il y a de mieux pour atteindre ses objectifs. »

Essayez cet ultime programme de course et de marche par intervalles pour brûler plus de calories.