L’ultime programme d’entraînement de course et de marche par intervalles

Leszek Bogdewicz/Shutterstock

Marchez, courez, répétez

Les recherches démontrent que l’entraînement par intervalles peut améliorer la santé cardiovasculaire et vous mettre en forme plus rapidement que de faire uniquement des séances d’entraînement modérées à un rythme soutenu. Avec ces courts épisodes d’exercices difficiles, vous brûlez beaucoup de calories pendant les intervalles et parfois durant des heures après coup, en raison d’un métabolisme élevé, ou «postcombustion». «Ces intervalles à haute intensité perturbent le métabolisme au point où, après l’entraînement, le corps tente de récupérer et de revenir à l’homéostasie. Cela nécessite de l’énergie et des calories, ce qui est l’effet de postcombustion», explique Jon-Erik Kawamoto, entraîneur personnel et propriétaire de JKConditioning, à St. John’s.

Entremêler la course et la marche réduit également le risque de traumatismes répétés sur les muscles et les articulations. «Les intervalles sont très bien si vous désirez un entraînement intense, mais que vous n’êtes pas encore prêt à courir longtemps», précise Jon-Erik. Vous êtes un coureur aguerri? L’entraînement par intervalles va intensifier vos séances d’entraînement tout en protégeant vos articulations d’une activité à impacts élevés.

Choisissez parmi nos trois séances d’entraînement, conçues pour les différents niveaux de remise en forme et faites-les deux à trois jours non consécutifs par semaine. Ils sont parfaits pour l’extérieur, mais vous pouvez aussi utiliser un tapis roulant. Les autres jours de la semaine, complétez ces séances avec des entraînements sans intervalles comme faire du vélo. Incorporez également des exercices musculaires, que ce soit en solo ou jumelé avec un entraînement cardio. Comme toujours, consultez votre médecin avant de commencer un programme d’entraînement.

