Prenez une photo de votre coupe

Certains clients me disent : « Coupez mes cheveux comme la dernière fois ». Cela me perturbe toujours. Le temps moyen entre vos rendez-vous est de six à huit semaines. J’ai des centaines de clients. Comment suis-je censé me souvenir exactement de la façon dont j’ai fait vos cheveux la dernière fois? Si vous voulez une copie conforme d’une coupe et d’un style que vous avez aimé, prenez une photo et montrez-la-moi.