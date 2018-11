11 erreurs que vous faites en séchant vos cheveux

7 / 11 antoniodiaz/Shutterstock Ne pas diviser le séchage par mèches Si vous séchez toutes les portions de votre chevelure en même temps (après le préséchage comme en #6), vous croyez bien faire… mais non! « Pencher la tête en l’avant ou simplement mettre le séchoir sur le dessus de la tête, près de la racine de vos cheveux, sont des habitudes qui peuvent “surchauffer” vos cheveux et, même, les endommager. », indique Johnny Lavoy. « Diviser votre chevelure est vraiment important et pourtant, c’est la première chose que les gens ont tendance à sauter. Cela semble une étape superflue, mais à long terme, diviser vos cheveux rend le séchage beaucoup plus facile tout en accélérant le travail et en rendant plus facile la mise en plis », explique Stefani Padilla. Divisez donc vos cheveux en petites sections (jamais plus large que votre brosse). Commencez le séchage des cheveux près de votre nuque et remontez ensuite. « La section près du front est la plus visible, alors passez-y plus de temps », conseille Becca Sible. Inspirez-vous de ces 35 secrets que votre coiffeur ne vous dit pas.



Sécher les cheveux dans la mauvaise direction Les racines prennent plus de temps à sécher que les extrémités. Comme vous ne souhaitez pas utiliser plus chaleur que nécessaire sur vos cheveux, il est important de vous concentrer sur les racines avant de vous déplacer vers les extrémités, de sorte que vous ne provoquerez pas des pointes fourchues ou écaillées. « Maximisez le volume de vos cheveux dans la région de la nuque en dirigeant l'air dans le sens inverse du tombé naturel », explique Becca Sible. Cela signifie donc d'élever les autres sections de cheveux avec des pinces et travailler sur les cheveux à la base du cou avec un maximum de chaleur, de la racine jusqu'aux pointes afin d'obtenir un effet de soulèvement et de rebond. Vous ne voulez certainement pas étirer les cheveux vers le bas, car cela entraînera des cheveux mous et plats. Créez une tension avec une brosse ronde en passant par la racine et en descendant jusqu'à la mi-longueur, en reprenant toujours par le haut. Ensuite, continuez à sécher les autres étages de cheveux en dirigeant le souffle dans le sens naturel des cheveux. Arrondissez les extrémités jusqu'à ce que toutes les sections soient lisses et bien sèches. Pour donner du volume à vos cheveux, essayez ces 7 trucs faciles!