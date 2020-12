Comment se laver les cheveux: 9 erreurs que l’on commet sans le savoir

3 / 9

BRIZMAKER/SHUTTERSTOCK

Vous pourriez raffiner votre technique de lavage

Il faut laver les cheveux du sommet vers les pointes, conseille Yasmine Ishmael, scientifique en chef pour la gamme de soins capillaires végétaliens NIUCOCO. «La plupart des gens appliquent leur shampooing sur les racines et font mousser avant d’en ajouter sur le reste des cheveux», dit-elle. Appliquez plutôt le shampooing sur le cuir chevelu et faites mousser. Puis travaillez le produit jusqu’aux pointes sans rajouter de shampooing. «Puisque les cheveux ont tendance à devenir plus sales à la racine et plus secs dans les pointes, cette technique vous permet d’hydrater ces pointes sèches», ajoute-t-elle.

