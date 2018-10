Beauté

7 trucs pour donner du volume aux cheveux

Les cheveux raides et fins peuvent parfois paraître plats et lourds. Même les cheveux frisés peuvent manquer de volume à l’occasion. Voici quelques conseils pour vous aider à mettre de la vie dans vos cheveux et pour avoir un look plus aérien.

1 / 7 VGstockstudio/Shutterstock Utilisez un shampoing volumisant Un bon shampoing volumisant ne devrait pas ajouter de lourdeur, mais vient plutôt travailler l’intérieur du cheveu jusqu’à la racine pour le gonfler. Si vous avez une impression de lourdeur quand vos cheveux sont secs, choisissez un autre shampoing. Vous pouvez demander conseil à votre coiffeur pour connaître le produit qui vous convient le mieux. Assurez-vous d’utiliser le meilleur shampoing pour votre type de cheveux.

2 / 7 puhhha/Shutterstock Pour donner du volume aux cheveux, appliquez un produit à la fois Si vous utilisez des produits pour donner du volume aux cheveux, appliquez-en un seul à la fois. Par exemple, un jour vous utilisez une mousse et la journée suivante le vaporisateur. Utilisez tous vos produits en même temps risque d’affaisser vos cheveux sous le poids des produits chimiques. Suivez ces 8 règles si vous avez les cheveux fins ou mous.