Combien de pourboire faut-il laisser à un chauffeur de taxi, au coiffeur ou à un serveur? Bien des commerces ont une «boîte à pourboires» près de leur caisse, et la recherche constante de monnaie peut provoquer ce que Bruce McAdams – professeur à l’École de gestion hôtelière et de tourisme de l’Université de Guelph – appelle «la lassitude du pourboire». Voici donc quelques conseils pour consommateurs consciencieux et avertis.

Quand laisser un pourboire?

Il est d’usage de laisser un pourboire aux serveurs et aux barmans, car ils sont payés en deçà du salaire minimum dans la plupart des provinces canadiennes. En outre, ils doivent souvent partager les pourboires avec leurs collègues. Selon Julie Blais Comeau, spécialiste de l’étiquette à Ottawa, parlez au gérant de tout mauvais service ou repas avant d’ignorer le pourboire, sous peine de blesser tout le personnel, du serveur au commis serveur, en passant par le cuisinier.

Malgré la prolifération des «boîtes à pourboires», il n’y a aucune obligation pour un service au comptoir. «On joue sur votre culpabilité: vous donnez pour imiter les autres», affirme Mme Blais Comeau. Le pourboire est inutile pour une commande à emporter, mais laissez 10% pour une livraison.

Combien donner de pourboire?

Aujourd’hui, dans les restaurants d’Amérique du Nord, le pourboire minimum est de 15% à 20% de la note avant taxes. Dans les grandes villes, visez le haut de cette fourchette, voire plus, précise Bruce McAdams. «Ici et là, on parle désormais de 25%.» Autrement dit, donnez entre 15% et 20% lorsque vous avez été bien servi, et 25% si le service était hors du commun pour refléter l’attention et l’enthousiasme du serveur ou de la serveuse. Aussi, pour un service plus élaboré et adapté à vos besoins (description de la carte des vins, adaptation du menu par rapport à un régime alimentaire, etc.) il est bien de majorer le montant.

Dans un bar, les employés dépendent du pourboire comme revenu principal. Ils s’attendent à recevoir 20% sur la facture avant taxes, d’autant plus qu’ils tiennent compagnie à leurs clients et leur font la conversation.

S’il s’agit d’une commande à emporter, aucun pourboire n’est exigé, car l’employé qui se charge de préparer la commande ne devrait pas être imposé sur la vente – ce genre de travail est associé aux ventes de l’établissement, et non pas à celles de l’employé. Un 5% est tout de même apprécié si le client a eu un bon service.

Un pourboire de 10% est nécessaire pour les livraisons à domicile, même si l’établissement charge un frais de livraison. Ce dernier servira plutôt à l’entretien des véhicules et non de pourboire à l’employé.

Laissez de 15% à 20% chez le coiffeur ou dans un spa. Si plusieurs personnes se sont occupées de vous, demandez à ce que le pourboire soit partagé. Par contre, il faut savoir qu’en coiffure, les règles encadrant le pourboire sont bien différentes du milieu de la restauration. Le pourboire est ainsi considéré comme étant une courtoisie, et non une norme. Ainsi, le pourboire ne devrait pas être calculé en pourcentage, mais plutôt selon la qualité et la complexité du service fourni. Idem chez un tatoueur.

À l’hôtel, prévoyez de la monnaie: les préposés à l’entretien ménager travaillant en roulement, laissez-leur de deux à cinq dollars par jour plutôt qu’une somme plus élevée à la fin de votre séjour. Donnez toujours un ou deux dollars au bagagiste et jusqu’à 5$ au voiturier.

Il est d’usage de laisser de 10% à 15% à un chauffeur de taxi. Le pompiste de la station-service peut, de son côté, être récompensé de 0,50$ à 2$.

Quand donner plus de pourboire?

Récompensez un service, une disponibilité ou des efforts spéciaux. Permettez au chauffeur de taxi qui vous a conduit dans un lieu isolé de compenser la perte de revenu due à la difficulté de trouver un autre client. Quand vous utilisez un coupon ou un chèque cadeau, laissez un pourboire équivalent au montant que vous auriez normalement payé.