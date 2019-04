Les 20 règles d’or pour économiser

Arriver à mettre quelques sous de côté pour économiser, on peut comparer ça à du sport extrême : surtout quand on pense «enfants», «voiture» ou «achat de maison». Ce qui semble difficile n’est toutefois pas impossible et ce sont souvent les petits gestes qui font toute la différence!

Faites un budget

Vous dépensez plus que vous gagnez? Alors, il faut couper quelque part, mais où? Avant de poser un geste précipité – couper un service que vous réintègrerez quelques mois plus tard avec frais, par exemple – établissez une liste de toutes, et on dit bien toutes vos dépenses quotidiennes – pendant un mois, voire deux. Notez les montants associés à l’épicerie, aux sorties, médicaments, comptes, vêtements, etc. Cela vous donnera un bon portrait, et vous pourrez ensuite poser un geste concret et utile. L’épicerie du coin vous coûte excessivement cher? Vous devriez peut-être penser grande surface. Vous dépensez une fortune en vêtements? Avez-vous pensé fréquenter une friperie? Et ainsi de suite. L’exercice n’est pas excitant, mais oh!, combien nécessaire.

