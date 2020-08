Santé: 8 secrets étonnants que révèlent vos cheveux

ISTOCK/IHAR ULASHCHYK

Vous pourriez utiliser un meilleur écran solaire

Vos cheveux sont secs et cassants? Attention au temps que vous passez à l’extérieur! Passer trop de temps au soleil peut assécher et endommager votre chevelure, surtout si vous avez une crinière blonde ou grisonnante. Et si en plus vous avez le cheveu fin et clairsemé, alors votre cuir chevelu est vulnérable aux coups de soleil. Quand vous êtes dehors, portez un chapeau fait d’un tissu de protection solaire doté d’un facteur U.V. de 30.

Le cuir chevelu est l’un des endroits que vous oubliez souvent de protéger avec la crème solaire!