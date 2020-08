Comment trouver un bon psychologue

megaflopp/Shutterstock

Psychiatre ou psychologue?

Avant toutes choses, il vous faut déterminer le genre de traitement qui répondra à vos besoins. «Pour certaines personnes, les médicaments constituent la solution idéale, mais d’autres détestent l’idée même d’être sous médication, préférant plutôt acquérir de nouvelles compétences», déclare Catherine Lee.

Si vous appartenez à la première catégorie, parlez de vos symptômes avec votre médecin de famille et demandez-lui de vous envoyer chez un psychiatre, médecin spécialiste habilité à prescrire des médicaments. Si, par contre, vous ne tenez pas à prendre des médicaments, de nombreuses possibilités s’offrent à vous. Les psychologues, par exemple, ne sont pas autorisés à prescrire des médicaments, mais ils ont reçu la formation leur permettant d’évaluer les problèmes de santé mentale et de donner un traitement en ayant recours à diverses techniques, par exemple la thérapie par la parole ou par des activités, afin d’aider la personne à modifier ses habitudes et comportements. Vous n’avez pas à voir votre médecin pour obtenir un rendez-vous avec un psychologue, mais vous devrez faire quelques démarches pour trouver celui qui vous convient.

