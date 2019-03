8 règles à suivre si vous avez les cheveux fins ou mous

Si vous avez le cheveu fin, les produits coiffants sont vos armes secrètes, surtout la mousse volumisante de label.m , qui apporte du volume et du mouvement à la racine. Pour donner un effet maximal, le coiffeur recommande de soulever chaque mèche et de passer le séchoir , mais en activant l’option Air froid afin d’obtenir un effet volumisant maximal. «Un léger crêpage des racines vous donnera encore plus de volume.»

Attention de ne pas régler vos appareils chauffants à la température maximale. Une température de 200°C (400ºF) est par exemple beaucoup trop élevée pour des cheveux fins, selon la dermatologue Debra Jaliman, MD. «Il faut viser une température plus basse, dit-elle, sinon, vos cheveux risquent littéralement de cuire et de casser.»

Un soin pour les cheveux toutes les semaines

La Dre Jaliman recommande fortement à ses patients ayant des cheveux très fins de les traiter en profondeur une fois par semaine afin de les aider à réparer les zones endommagées et à leur donner du volume. Essayez le Masque nourrissant d’Amika à l’huile de graines de jojoba pour réparer et renforcer votre chevelure et aux baies d’argousier, riche en acides gras oméga et en antioxydants, dont les vitamines A et C – un vrai bonheur pour vos mèches !