Trucs et astuces

36 objets du quotidien que vous utilisez mal depuis toujours

En trouvant la bonne façon d’utiliser ces objets du quotidien, vous accomplirez de nombreuses tâches mieux, plus vite et de manière plus sûre.

1 / 36 N192/Shutterstock Récipients en plastique Mis à part le dilemme entre verre et plastique, tous les contenants alimentaires ne sont pas parfaits pour le four à micro-ondes. S’ils sont rectangulaires, l’énergie va se concentrer davantage aux angles, et la nourriture sera trop cuite à ces endroits. Dans un récipient rond, la cuisson sera plus uniforme. Les récipients de plastique ne servent pas seulement à réchauffer les plats. La preuve, ces 7 trucs et astuces insolites à essayer avec des contenants alimentaires.

2 / 36 Alina Indi/Shutterstock Mélangeur Au bout de quelques secondes, votre mélangeur se met à tourner sans résultat? L’ordre d’entrée des ingrédients peut faire une énorme différence. Commencez par le plus liquide, comme le yogourt, puis superposez les couches en allant du plus petit au plus grand, et finissez par les morceaux les plus durs, les glaçons par exemple. Les liquides vont aider les lames à tourner en souplesse, sans qu’elles soient bloquées par les ingrédients durs.