16 aliments à ne jamais mettre au mélangeur

Un robot est un gadget formidable en cuisine : il vous permet de préparer des purées, des soupes, des trempettes et des smoothies. Mais, il y a quelques aliments pour lesquels son utilisation n’est peut-être pas une bonne idée.

Des fruits surgelés

Qui n’aime pas les smoothies aux fruits? Ils sont délicieux et faciles à faire. Mais ne mettez pas les fruits encore congelés directement dans le bol du mélangeur : ça vous donnera un smoothie grumeleux et collant. Et dans certains cas, les lames de l’appareil peuvent se casser. Laissez les fruits congelés à dégeler au frigo ou placez-les dans un sac Ziploc et plongez-les dans un bol d’eau froide.

