12 choses à ne jamais mettre aux micro-ondes

1 / 5

sergemi/Shutterstock

Ne jamais mettre d’oeufs durs au micro-onde

Ne vous laissez pas tromper par Pinterest. Si vous essayez de faire des œufs durs dans un micro-ondes, vous risquez de finir avec un gros dégât ou de vous brûler les doigts! La chaleur intense du four à micro-ondes entraîne la formation d’une importante quantité de vapeur dans l’œuf qui ne peut s’échapper. L’explosion d’un œuf représente une méchante corvée de nettoyage, croyez-nous sur parole!

Ne jamais dégeler de la viande avec un four à micro-ondes

Les viandes surgelées sont difficiles à décongeler au micro-ondes. Les bords plus minces commencent à cuire alors que le centre plus épais demeure congelé. Et si votre four ne fait pas tourner les aliments pendant qu’il les cuit, il peut y avoir une distribution inégale de la chaleur pouvant provoquer une prolifération de bactéries. La façon la plus sécuritaire de décongeler la viande est de la laisser dégeler durant la nuit au réfrigérateur, selon les experts en sécurité alimentaire du département des sciences alimentaires de l’Université d’État de Pennsylvanie.