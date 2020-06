29 objets vintages qui valent une petite fortune

Heritage Auctions

Les disques microsillons

Qui pourrait croire qu’un 33 tours de Julio Iglesias, sorti dans les années 1990, puisse être annoncé à environ 700$? Plusieurs albums vinyles de groupes mythiques tels que Pink Floyd, Led Zeppelin et Genesis sont trouvés dans les ventes-débarras pour moins de 5$ et peuvent être revendus jusqu’à dix fois plus cher sur le web.

Ce qu’il faut savoir, c’est que parfois la pochette d’un vinyle est plus importante que ce qu’elle contient! En effet, une copie de l’album de The Beatles, Yesterday and Today, possédait une pochette pour le moins dérangeante. Elle a été censurée, et est donc assez rare. La pochette en question, surnommée la «pochette du boucher», montre les quatre membres habillés en blouse blanche, tenant des poupées décapitées et des morceaux de viande. Une de ces pochettes s’est vendue pour la modique somme de 170 000$.

Des disques vinyle restent très cotés malgré de gros tirages parce que leurs collectionneurs sont très nombreux. Ceux de Johnny Hallyday et de Michael Jackson, par exemple. Les meubles de style Juke Box encore fonctionnels peuvent également financer bien des projets!