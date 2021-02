Est-il sécuritaire de cuisiner avec du papier d’aluminium?

1 / 5

Inga Nielsen/Shutterstock



Les Nord-Américains utilisent le papier d’aluminium depuis plus de 100 ans: au début, pour emballer les Life Savers, les barres de chocolat et la gomme à mâcher. Depuis lors, on s’en sert surtout pour la cuisson du poisson et des légumes sur le barbecue, pour recouvrir les plats allant au four et pour retenir la vapeur durant la cuisson.

Des experts sont cependant inquiets de la quantité de papier d’aluminium utilisée et des possibles conséquences néfastes pour la santé, selon certaines études.

Apprenez-en plus sur ces faits sur l’alimentation qui vont changer votre façon de manger!