8 produits réutilisables pour réduire sa production de déchets

Le zéro déchet, c’est quoi?

La première définition du «zéro déchet» est née en novembre 2004 du Planning Group of the Zero Waste International Alliance (ZWIA). Révisée en décembre 2018 afin de s’aligner aux principes mondiaux du zéro déchet, elle va comme suit: «La conservation de toutes les ressources grâce à une production, une consommation, une réutilisation et une récupération responsable des produits, des emballages et des matériaux, sans combustion et sans rejet dans le sol, l’eau ou l’air qui menacent l’environnement ou la santé humaine.»

Le zéro déchet est un mouvement qui s’inspire du principe des 5R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Composter – de l’anglais Rot). L’Association québécoise Zéro Déchet ajoute même un 6e R pour Réparer! Allant plus loin que la simple réduction des déchets à la source, le principe des 5R questionne sur les modes de consommation et sur le cycle de vie des produits.

Depuis quelques années, la démarche individuelle qu’est le zéro déchet prend une dimension collective. Un nombre grandissant d’épiceries zéro déchet ont ouvert leurs portes partout dans la province.

Informez-vous sur ces épiceries québécoises zéro déchet où acheter en vrac!