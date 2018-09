Les 9 meilleurs sauces et condiments pour vos recettes

La cuisine indienne ayant gagné en popularité à travers le Canada, nous sommes de plus en plus habitués à utiliser des épices et des sauces indiennes. La sauce rogan josh, qui est aussi le nom d’un plat à base d’agneau originaire d’Iran, s’est répandu dans la région du Cachemire en Inde. Son côté acide se marie à merveille avec le ragoût d’agneau, équilibrant la saveur riche de la viande. Cette sauce peut aussi s’utiliser avec du bœuf ou du poulet.

Légumes marinés et cornichons

Vous pouvez garder de nombreux condiments et conserves à portée de main, mais les concombres marinés (cornichons) sont particulièrement populaires. Avec leur goût légèrement sucré et acidulé, is sont délicieux avec du fromage et des craquelins, ou encore tranchés et ajoutés à un sandwich ou un burger. Vous pouvez aussi les hacher et en garnir une salade de pomme de terre, à laquelle ils conféreront saveur et croquant.

Ingrédients principaux (cornichons): cornichons, vinaigre d’alcool, graines de moutarde, graines de coriandre, piment de la Jamaïque, sel, poivre noir.

Par cuillerée à table/15 ml: 2,5 calories, 0,4 g sodium, 0,2 g glucide.