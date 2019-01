34 / 50 ARI-N/SHUTTERSTOCK Vous ne laissez pas la poêle devenir assez chaude Il faut attendre que la poêle ait atteint le bon niveau de chaleur avant d’y déposer la nourriture. C’est comme lorsqu’on met un plat au four sans avoir laissé préchauffer celui-ci. L’aliment risque de ne pas cuire uniformément, la cuisson peut prendre plus de temps et le tout risque de brûler. Les recettes n’indiquent pas la température pour rien. Suivez les directives de chaleur. Sachez que basse température équivaut à 1 à 3 ; température moyenne, à 4 à 6 ; température élevée, à 7 et plus.

35 / 50 Vous mettez la vinaigrette trop tôt Il y a une différence entre une marinade et une vinaigrette. Les marinades prennent habituellement du temps et se font surtout pour les viandes. Les vinaigrettes et autres sauces à salade sont pour les légumes. Ne versez pas la vinaigrette trop tôt : les légumes vont ramollir et flétrir. C'est tout à fait parfait de préparer une salade la veille, mais attendez à la dernière minute avant de la mélanger à la vinaigrette.