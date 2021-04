Vos ongles d’orteils sont très épais? Voici pourquoi et ce qu’il faut faire

6 / 13

Des traumatismes et blessures répétés

«Un trauma chronique aux ongles causé par la course, les sports ou des chaussures mal ajustées donne souvent avec le temps des ongles d’orteils épais», explique la Dre Lipner. Le sport lui-même ne cause pas l’épaississement, mais ce sont plutôt le frottement et les chocs répétés des ongles d’orteils contre l’intérieur des chaussures qui en sont responsables. Cogner vos orteils ou échapper un objet lourd dessus peut aussi contribuer à l’épaississement des ongles. Un vendeur de chaussures nous livre ses révélations surprenantes!

Qu’arrive-t-il aux ongles d’orteils?

En plus d’épaissir, les ongles sont douloureux – du moins immédiatement après une blessure. Un traumatisme répété, comme la course, peut ne pas faire mal du tout. Les ongles se décolorent, devenant habituellement noir et bleu. Une cloque rouge peut se former sous les ongles. Dans les deux cas, les ongles peuvent se soulever et se séparer du lit unguéal.

Le traitement

La prévention est la meilleure façon de protéger les ongles d’orteils épais des traumatismes et des blessures. Et même si vous ne pouvez pas empêcher une blessure accidentelle, vous pouvez éviter les traumatismes répétés en portant des chaussures bien ajustées. Un ajustement professionnel est de mise, particulièrement si vous êtes un nouveau coureur. Assurez-vous de porter des chaussettes qui évacuent l’humidité et d’utiliser de la poudre pour les pieds si vous transpirez. Les deux peuvent contribuer à prévenir les infections fongiques qui constituent une cause totalement différente des ongles d’orteils épais.

Il peut être tentant d’enlever un ongle qui se soulève du lit unguéal, mais n’en faites rien. Gardez l’ongle bien taillé, portez un embout protecteur pour le confort et laissez l’ongle tomber naturellement. Si une cloque rouge se forme sous l’ongle, ne la crevez pas. La crever pourrait causer plus de dommages ou provoquer une infection. Faites-la plutôt traiter par votre médecin.

