Comment économiser de l’argent sur (presque) tout

Comment économiser de l’argent?

Tout le monde le constate, les factures ne cessent d’augmenter. Et pas qu’un peu. Avec la hausse du taux d’inflation, économiser de l’argent est plus difficile que jamais. Le prix du panier d’épicerie a bondi, se reflétant sur le prix des repas au restaurant. Parallèlement, le prix de l’énergie, de l’essence ainsi que les frais de logement ont aussi tous augmenté. Le comble? Selon l’indice des prix à la consommation (IPC), en 2022, en moyenne, la hausse des prix a dépassé celle des salaires.

On a l’habitude d’entendre les mêmes vieux conseils pour économiser de l’argent: il faut éviter le restaurant, couper les abonnements à des chaînes de visionnement en continu et ne pas avoir honte d’utiliser des coupons-rabais. De bons conseils, mais…

Des experts financiers – comme Chelsie Moore, directrice des solutions de gestion de patrimoine d’une société de services financiers, et Snigdha Kumar, experte en santé financière et responsable des opérations produits pour une application de budgétisation – discutent ici de trucs et astuces encore plus efficaces pour économiser de l’argent.

1. Refaire sa liste d’épicerie

Les auteurs du Rapport annuel sur les prix alimentaires, publié en décembre 2022 par l’Université Dalhousie, l’Université de Guelph, l’Université de la Colombie-Britannique et celle de la Saskatchewan, prévoient qu’en 2023, une famille de quatre personnes aura une dépense annuelle en nourriture qui pourrait s’élever à 1065,60$ de plus qu’en 2022.

Le rapport de 2021 prévoyait une augmentation de 5 à 7% des aliments pour l’année 2022, mais les prix ont plutôt augmenté de 10,3%, en date de septembre 2022.

Selon Statistique Canada, au Québec, entre janvier 2017 et septembre 2022, le prix des oignons a augmenté de 62,3% et celui des pommes de 45,6%. Or, ce sont les pâtisseries qui ont subi la plus grande augmentation. Elles ont progressé de 14,8 %, devant les légumes (12,7%) et les fruits (11,4%).

Heureusement, plusieurs astuces sont efficaces quand vient le temps de réduire le montant de la facture d’épicerie. La meilleure stratégie consiste à dresser une liste d’épicerie économique, comprenant des fruits et légumes surgelés ainsi que des produits frais de saison et des coupes de viande moins chères – comme l’épaule de porc ou le gril de Londres.

Il faut idéalement ignorer le fromage râpé préemballé et les yogourts vendus individuellement qui peuvent être plus chers. Chelsie Moore recommande également de faire le plein d’agrafes de garde-manger (des étiquettes) lorsqu’ils sont en vente.

2. Changer de magasin

Snigdha Kumar recommande de changer l’endroit où vous faites vos courses. «Si vous faites l’épicerie dans des boutiques plus haut de gamme, envisagez plutôt d’aller dans de grandes surfaces ou dans des petites épiceries qui offrent de bons prix», dit-elle. Avant tout, jetez un oeil à cette cinquantaine d’aliments à éviter, que vous ne devriez jamais racheter.

3. Rompre avec les grandes marques

Si vous avez été fidèle à une marque particulière de ketchup, de petits pois ou de tout autre produit de base commercial, il est peut-être temps de diversifier vos choix.

Les marques de magasins ou les marques sans nom sont tout aussi bonnes que les grandes marques (et parfois concoctées par la même compagnie). Chelsie Moore note que certains produits de marque maison sont fabriqués par le même fabricant que les grandes marques. Dans ce cas, vous payez littéralement plus pour le nom sur l’étiquette.

4. Prendre le temps de planifier ses repas

Bien qu’elle nécessite un investissement en temps et en efforts, la planification des repas peut vous faire économiser des milliers de dollars par année.

Snigdha Kumar conseille de construire des repas autour des articles à prix réduit ou des promotions hebdomadaires. «De nombreux magasins proposent une remise hebdomadaire sur certains produits alimentaires. Si vous pouvez être flexible avec vos plats et vous adapter à ce qui est en vente au cours d’une semaine donnée, cela peut faire économiser beaucoup d’argent», dit-elle.

5. Chercher les produits abimés

Acheter des produits de saison est un moyen plus que facile d’économiser de l’argent à l’épicerie, mais ce n’est pas le seul moyen. «Les agriculteurs sont obligés de jeter des produits qui ne sont pas parfaits ou soi-disant laids lorsqu’ils vendent à des chaînes d’épicerie», explique Snigdha Kumar.

«Ce sont des produits parfaitement bons, mais pas dans la forme ou la taille attendue, ils sont donc beaucoup moins chers à l’achat. Il existe des programmes et des applications comme Misfits Market qui récupère par exemple une tomate inesthétique (mais encore parfaitement savoureuse) des rejets et la vendra jusqu’à 40% moins cher. C’est à la fois bio, durable et économique.

L’équipe de Sauve ta Bouffe regroupe aussi quelques initiatives québécoises qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire.

6. Omettre les «recommandations du chef»

L’une des façons dont les restaurateurs réussissent à vous faire commander ce qui est le plus rentable pour eux est d’étiqueter un plat «recommandation du chef» ou «spécialité de la maison».

Ce plat peut contenir des ingrédients qu’ils ont sous la main qui sont sur le point d’expirer ou encore ceux qu’ils obtiennent à un prix très avantageux auprès d’un fournisseur. À moins qu’il ne s’agisse d’un repas dont vous avez vraiment envie, restez fidèle à votre plat préféré.

7. Découvrir le plaisir du seconde main

Selon Chelsie Moore, acheter d’occasion dans des friperies est un excellent moyen d’économiser de l’argent, surtout si vous avez des enfants, car ils grandissent rapidement.

Si vous vous concentrez sur la façon d’économiser de l’argent, envisagez de rechercher des équipements de sport, des voitures, des meubles, des jouets et des vélos d’occasion. À l’inverse, voici des objets usagés qu’il est préférable de ne jamais acheter…

8. Nettoyage à sec… à la maison

Au lieu de débourser plus de 15$ pour faire nettoyer à sec ce pull en cachemire ou cette robe en soie que vous aimez tant, apprenez à les laver en toute sécurité de la maison.

Si une étiquette d’entretien sur un vêtement indique «nettoyage à sec» (par opposition à «nettoyage à sec uniquement»), vous devriez pouvoir le laver à la main et économiser un paquet d’argent.

9. Investir dans les articles réutilisables

Nous aimons tous la commodité des objets jetables, mais lorsque l’on cherche des moyens d’économiser de l’argent, opter pour des articles réutilisables plutôt que jetables est plus avantageux, précise Chelsie Moore.

Par exemple, plutôt que d’utiliser un essuie-tout pour essuyer les surfaces, utilisez un chiffon qui peut être lavé et réutilisé.

Mise en garde: le passage aux bouteilles d’eau réutilisables, aux pailles, aux serviettes en microfibre et autres peut avoir un coût initial plus élevé, même si vous récupérerez cet investissement au fil du temps. Et vous n’aurez peut-être pas à acheter autant que vous le pensez. Consultez cette liste d’articles ménagers réutilisables (mais vous ne le savez pas!).

10. Coupons-rabais numériques

Vous voulez savoir comment obtenir des coupons-rabais? Oubliez la circulaire hebdomadaire – tout tourne autour des coupons numériques maintenant. Téléchargez les applications de votre épicerie locale pour faire des économies instantanées.

«Vous pouvez utiliser des applications comme Flipp ou Groupon pour réaliser des économies ou trouver des remises plus intéressantes pour vos produits de base dans différents magasins», explique Snigdha Kumar. «Cela vous donne la possibilité de rechercher des magasins avec les meilleures remises sur les articles dont vous avez le plus besoin.»

11. Mettre son cellulaire au travail

Certaines applications de remises en argent comme Rakuten ou Honey peuvent non seulement trouver et appliquer des codes de réduction automatiquement lors du paiement.

Ces applications sont souvent gratuites et déposeront l’argent que vous avez gagné directement sur votre compte préféré. Oh, et si un détaillant offre une remise en argent de 2%, ces applications peuvent augmenter ce montant jusqu’à 10%, 15% ou jusqu’à 20% pendant les vacances ou les soldes!

12. Utiliser les bon appareils pour économiser de l’argent

Avec les coûts d’électricité à la hausse, vous voudrez certainement surveiller de plus près votre consommation d’énergie. Vous pouvez faire certaines choses pour contrôler vos factures d’électricité, en plus d’investir dans de nouveaux appareils Energy Star, selon Snigdha Kumar.

«Débranchez les appareils électroniques lorsque vous ne les utilisez pas, car ils consomment toujours de l’électricité même lorsqu’ils sont éteints», conseille Snigdha Kumar.

En ce qui concerne la conservation de l’eau, utilisez votre lave-vaisselle plutôt que de laver la vaisselle à la main. «Étonnamment, les lave-vaisselle utilisent moins d’eau que le lavage traditionnel à la main», note Snigdha Kumar. (À condition de remplir la machine avant de la faire fonctionner!) Pendant que vous y êtes, découvrez ces 20 choses qui réduisent la durée de vie d’un lave-vaisselle.

13. Passer au peigne fin ses factures mensuelles

Examinez attentivement chacune de vos factures mensuelles! Payez-vous pour des services supplémentaires que vous n’utilisez pas? Comparez les tarifs avec d’autres entreprises de votre région pour voir si elles facturent des frais similaires.

Une fois que vous avez toutes ces informations en main, vous pouvez revenir en arrière et négocier avec votre fournisseur pour faire supprimer les frais.

14. Magasiner pour de meilleurs tarifs

Prenez le temps de magasiner les prix de base et pas seulement les frais supplémentaires mentionnés ci-dessus – comme vous le feriez pour une assurance automobile!

Une enquête Value Penguin a révélé que 92% des personnes qui ont changé de transporteur automobile au cours de leur période de renouvellement ont économisé parfois plus de 200$ par an. Voici encore plus de trucs pour économiser une petite fortune!

15. Faire le plein pour moins cher

Les prix du gaz peuvent fluctuer énormément, même dans un rayon d’un kilomètre carré. Éliminez les conjectures concernant le remplissage à la pompe en téléchargeant GasBuddy. Gardez à l’esprit, cependant, que cela ne vaut pas la peine de parcourir plus de cinq kilomètres pour économiser quelques cents sur un litre d’essence. D’un autre côté, si vous savez qu’il y a de l’essence bon marché près d’une destination vers laquelle vous vous dirigez de toute façon, allez-y.

16. Annuler les services d’abonnement

Vous souvenez-vous de la fois où vous vous êtes inscrit à une chaîne de visionnement en continu uniquement pour pouvoir regarder cette fameuse série? Passez en revue chacun de vos services d’abonnement et annulez ceux que vous n’utilisez pas régulièrement.

Et si vous vous inscrivez à des essais gratuits, veillez à programmer un rappel sur votre téléphone la veille de l’expiration de cet essai, juste avant d’être facturé. De cette façon, vous avez suffisamment de temps pour décider si l’abonnement vaut ou non la peine d’être payé. Sinon, voici comment trouver des podcasts gratuits.

17. Donner à sa maison une cure de jouvence énergétique

Garder sa maison aussi écoénergétique que possible est une autre façon de réduire ses factures mensuelles. Chelsie Moore suggère de remplacer les ampoules actuelles par des ampoules écoénergétiques, de fermer les stores pour réduire les factures de chauffage et de climatisation, de compter sur des ventilateurs pour déplacer l’air et d’utiliser un thermostat intelligent pour contrôler et maintenir la température dans la maison. Voici quelques conseils qui vous permettront d’améliorer le bilan énergétique de votre maison.

18. Magasiner avant d’être dans le besoin

En ce qui concerne les articles coûteux comme les appareils électroménagers, les chauffe-eaux et les pompes de puits, magasinez longtemps et à plusieurs endroits pour vous assurer d’obtenir le meilleur prix. Quand ces articles deviennent des nécessités d’urgence, on est plus susceptible de payer le gros prix pour un remplacement, prévient Chelsie Moore. Il est aussi judicieux de s’assurer que vous achetez au bon moment. Découvrez les meilleurs mois de l’année pour acheter et trouver les meilleurs prix.

19. Étiqueter ses cartes de crédit

Si vous aimez profiter des cartes de crédit avec récompenses, pensez à étiqueter chaque carte pour savoir où elle vous rapportera le plus de points. Par exemple, placez un autocollant sur votre meilleure carte de crédit pour l’essence, un autre sur votre meilleure carte de crédit pour les voyages, un sur la carte qui offre les meilleures récompenses pour l’épicerie, etc. L’étiquetage de vos cartes de crédit vous permet de profiter au maximum de tous les programmes de récompenses associés à chacun de vos comptes. À l’inverse, jetez un oeil aux situations où il ne faut jamais utiliser sa carte de crédit.

20. Se lier d’amitié avec la bibliothèque publique

Vous voulez savoir comment obtenir des trucs gratuits? Commencez par votre bibliothèque locale. En plus d’offrir des choses comme des livres audio gratuits et l’accès à des livres en ligne gratuits pour les enfants, votre bibliothèque publique offre une tonne d’autres opportunités d’économiser de l’argent.

Empruntez des livres, des films et de la musique gratuitement et accédez à divers sites de lecture en ligne sans frais. De nombreuses bibliothèques proposent même des laissez-passer à prix réduit pour des musées, des pièces de théâtre, et plus encore.

21. Réfléchir à deux fois avant de s’inscrire à un programme «achetez maintenant, payez plus tard»

Les programmes «Achetez maintenant, payez plus tard» semblent trop beaux pour être vrais? C’est parce qu’ils le sont!

Selon Snigdha Kumar, ces programmes attirent les clients avec la promesse de 0% d’intérêt. Or, de cette manière, beaucoup de gens ne réalisent même pas qu’ils s’endettent, précise Snigdha Kumar.

«Il est très facile pour les gens de tomber dans le piège de l’endettement, car ils ne contextualisent pas entièrement la dette totale qu’ils ont et la fréquence à laquelle ils doivent la rembourser», explique-t-elle.

Selon Chelsie Moore, vous ne pouvez pas faire des choses comme contester des frais, car vous n’avez pas les mêmes droits de consommateur qu’avec une carte de crédit traditionnelle. En plus, ce genre de programme n’aide en rien votre pointage de crédit lorsque vous remboursez vos dettes.

22. Connaître la politique d’exactitude des prix

La Politique d’exactitude des prix prévoit un dédommagement si le prix affiché à la caisse est plus élevé que le prix affiché en magasin.

Le commerçant doit remettre le bien gratuitement, si l’article est annoncé à 10$ ou moins. Si l’article est annoncé à plus de 10$, le commerçant doit alors vous vendre le bien au prix annoncé, avec un rabais de 10$.

23. Investir son argent dans un compte d’épargne

Les cotisations REER sont déductibles d’impôt, mais leur retrait est imposable. Investir son argent dans un REER est donc idéal lorsque vous possédez un taux d’imposition moins élevé à la retraite.

Le plafond de cotisation à votre REER dépendra de votre revenu – jusqu’à 18% de votre salaire – jusqu’à concurrence de 30 780$ en 2023. Toutefois, il est possible d’augmenter votre capacité de placement en utilisant vos droits inutilisés des années antérieures.

Reste que le compte enregistré libre d’impôt (CELI) et le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ne sont pas profitables à tous. Jetez un œil à nos conseils pour vous aider à déterminer quel régime d’épargne choisir.

24. Envisager une hypothèque de 15 ans

Une façon d’obtenir un taux d’intérêt inférieur est de contracter un prêt hypothécaire sur 15 ans, plutôt que sur 25 ans. De la sorte, vous ferez de grosses économies sur la durée de votre prêt, car vous rembourserez votre capital plus rapidement. Il est aussi préférable, pour ce qui est des intérêts, de faire des versements aux deux semaines, plutôt qu’un seul versement mensuel.

Le déséquilibre du marché immobilier du Québec a continué de s’accroitre en 2022. Que nous réserve 2023?

25. Attendre 30 jours avant de faire ce fameux achat impulsif

En avez-vous vraiment besoin?

Plutôt que de faire cet achat impulsif, donnez-vous 30 jours pour y réfléchir. Si vous oubliez votre dépense pendant ce laps de temps, alors vous n’en aviez vraiment pas besoin (ou ne le vouliez pas tant que ça).

Mais si vous ne pouvez pas arrêter d’y penser, alors allez-y et achetez-le!

N’oubliez pas que les achats en ligne sont l’une des situations où vous ne devriez pas utiliser de carte de débit, car les frais frauduleux peuvent être plus difficiles à contester.

