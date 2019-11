20 utilisations astucieuses des bananes (à part les manger)

9 / 20

ISTOCK/BEYHAN YAZAR

Attirer les papillons et les oiseaux

Attirez plus de papillons et des espèces d’oiseaux plus variées dans votre jardin en plaçant des bananes trop mûres (ainsi que d’autres fruits comme les mangues, les oranges et les papayes) sur une plate-forme surélevée. Percez quelques trous dans la banane pour la rendre plus accessible aux papillons.

Certains enthousiastes jurent qu’une goutte de Gatorade accélère encore l’efficacité du dispositif. Mais les fruits vont aussi attirer les abeilles et les guêpes, donc assurez-vous que la plate-forme est placée bien au-dessus des têtes et non pas plus bas. Mieux vaut en outre la vider au coucher du soleil, pour éviter les visites de ratons laveurs et autres créatures nocturnes.