Trucs et astuces

27 choses de la vie que vous devez savoir pour devenir adulte

Si vous vous préparez à entrer dans l’âge adulte, voici quelques compétences qu’il est essentiel de posséder.



1 / 27 ASDF_MEDIA / Shutterstock Équilibrer un budget On disait autrefois que toute personne devait être en mesure de tenir ses cahiers de comptes, mais il semble qu’avec les comptes en banque numériques et les cartes de crédit, les bons vieux registres soient devenus aussi dépassés que le mammouth laineux! Ce qui ne veut pas dire que l’art du budget, sans doute la plus importante des compétences domestiques, devrait suivre la même voie. D’accord pour laisser tomber les cahiers de comptes, mais arrangez-vous pour trouver un moyen de suivre vos entrées et sorties d’argent. Que vous utilisiez vos propres feuilles de calcul maison ou que vous téléchargiez une application comme celle qu’a créée l’Université Laval spécialement pour les étudiants entrant aux études et dans la vie active (www.faistonbudget.ca), l’important, c’est de le faire. Suivez ces étapes pour calculer votre budget de l’année.

2 / 27 ISTOCK/KATARZYNABIALASIEWICZ Dire «non» Il est étonnant qu’un mot si court soit pour beaucoup d’entre nous si difficile à prononcer. Pourtant, apprendre à le dire gentiment, mais fermement (sans avoir à l’assortir d’excuses ou de pieux mensonges) est une de ces aptitudes essentielles de l’existence. Si vous êtes de ces personnes qui disent automatiquement «oui» à toute demande et qui se sentent coupables de dire «non», essayez de dire plutôt : «Je vais y réfléchir». Cela vous donnera le temps de vous pencher sur votre emploi du temps et de décider si vous pouvez vraiment vous permettre de faire ça. Et souvenez-vous : chaque fois que vous dites oui à une chose (comme travailler plus tard), vous dites «non» à tout le reste : faire du sport, manger en famille, aller vous coucher à une heure raisonnable… Vous avez l’impression de manquer de temps? Retrouvez nos conseils pour maximiser vos journées.