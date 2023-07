Les erreurs à éviter dans un CV pour ne pas tomber dans le trou noir de l’intelligence artificielle

De plus en plus, ce sont des algorithmes qui filtrent dans un premier temps la plupart des curriculum vitae. Voici les erreurs à éviter dans un CV qui sera filtré par l’intelligence artificielle.

En évitant les erreurs courantes dans un curriculum vitae (CV) et en choisissant ce que vous y mettez ou pas, n’oubliez pas que, de plus en plus souvent, les premiers «yeux» qui se posent sur votre CV ne sont pas toujours ceux d’un humain. Ces «yeux» sont probablement une composante d’un algorithme qui filtre les curriculum vitae pour en détecter la pertinence. Si vous voulez rédiger un CV qui augmentera vos chances de décrocher l’emploi convoité, vous devez savoir ce que l’intelligence artificielle va relever et les erreurs à éviter dans un CV qui vous feront tomber dans le trou noir de l’intelligence artificielle (IA).

«Lorsque l’lA est utilisée comme outil, elle peut permettre aux chercheurs d’emploi plus âgés de tirer parti de leur expérience, explique Mauro F. Guillén, doyen de la Cambridge Judge Business School et auteur de The Perennials: The Megatrends Creating a Postgenerational Society. Lorsqu’ils rédigent un curriculum vitae, les chercheurs d’emploi devraient mettre l’accent sur leur capacité à adopter une vision à 360 degrés basée sur leur expérience, ajoute-t-il. C’est particulièrement vrai pour les travailleurs plus âgés qui ont la possibilité de tirer largement profit de l’intelligence artificielle lorsqu’elle est utilisée correctement. Il est essentiel de comprendre comment la technologie fonctionne, à la fois pour le processus de demande et pour votre avenir professionnel.»

La ligne est mince entre demander à l’IA de vous aider à rédiger votre CV et l’IA qui jette votre CV à la poubelle. Voici les 5 erreurs à éviter dans un CV pour éviter de tomber dans le trou noir de l’intelligence artificielle.

Essayer de jouer avec le système en truffant votre CV de mots-clés

C’est une bonne idée d’utiliser des formulations de l’offre d’emploi dans votre CV parce que c’est comme ça que l’entreprise sait si vous êtes un bon candidat.

«Intelligence artificielle ou pas, les responsables du recrutement cherchent des CV répondant aux besoins de l’entreprise et vont donc rechercher des mots-clés», explique Akhila Satish, experte primée en gestion de carrières, scientifique et présidente-directrice générale de Meseekna, où elle a travaillé avec des employeurs comme le Département américain de la défense, la NASA, Eli Lilly et le Crédit suisse pour évaluer et améliorer le rendement du personnel.

Cela dit, il est possible de mettre trop de mots-clés, et ce soi-disant truc considéré astucieux par certains peut faire en sorte qu’on rejette votre CV.

«N’essayez pas de ruser en copiant-collant la description de poste complète dans votre CV et en essayant de cacher le tout en utilisant une police de caractère blanche de 4 points, note la rédactrice de CV Kelly Donovan, directrice de Kelly Donovan & Associates, une firme qui travaille avec des chercheurs d’emploi à l’échelle du pays. Un représentant des ressources humaines comprendra vite ce que vous avez fait et ne sera pas impressionné.»

Les mots-clés sont essentiels, mais on doit les utiliser judicieusement. «Ajustez votre vocabulaire pour qu’il corresponde aux mots-clés et aux phrases apparaissant dans la description de poste, recommande-t-elle. Les logiciels ne reconnaîtront pas nécessairement les synonymes.» Kelly Donovan rappelle aussi aux chercheurs d’emploi que les logiciels recherchent des titres standards comme «Expérience» et «Études». N’essayez donc pas d’être créatif en utilisant des titres inhabituels comme «Parcours professionnel» et «Résultats scolaires».

Utiliser des encadrés et une mise en page fantaisiste

Ce qui peut avoir l’air chouette une fois imprimé se perd souvent dans la transposition numérique et peut même être totalement ignoré par l’intelligence artificielle. «Évitez de mettre des renseignements essentiels dans des encadrés et gardez votre CV de style infographique pour le réseautage en personne», conseille Kelly Donovan. Elle indique également que «ce ne sont pas tous les logiciels qui peuvent lire correctement le contenu des champs de l’en-tête et du pied de page, alors n’y mettez pas vos renseignements personnels ou autres détails cruciaux».

Perdre son intégrité

Ne vous évertuez pas à inclure les bons mots-clés au point de perdre de vue les mots qui vous représentent vraiment ainsi que votre expérience. «Rappelez-vous que même si vous essayez de jouer avec l’intelligence artificielle, vous ne vous rendez pas service ni n’aidez le responsable du recrutement si vous ne brossez pas un portrait honnête dans votre CV de qui vous êtes et de ce que vous pouvez apporter, selon Akhila Satish. Votre CV pourrait bien berner l’IA si vous l’enjolivez, mais ça ne vaut pas la peine de faire perdre le temps d’un responsable du recrutement ou le vôtre si vous l’enjolivez dans le seul but de déjouer l’IA.»

Mettre son adresse

À une époque, c’était la norme de mettre son adresse en haut du CV, mais Akhila Satish dit que vous devriez y réfléchir avant de l’inclure aujourd’hui. «Les fonctions à distance ne vous obligent pas à vous déplacer, déclare-t-elle, mais vous devriez peut-être y repenser à deux fois avant de mettre votre adresse dans votre CV même si c’est un emploi à distance. L’intelligence artificielle pourrait rejeter votre candidature d’emblée si vous ne semblez pas résider à proximité de la société qui embauche. Il vaut mieux discuter avec une vraie personne de vos attentes en ce qui concerne le travail en présentiel ou d’une possible relocalisation.»

Se déshumaniser

Si l’intelligence artificielle constitue un excellent outil pour les chercheurs d’emploi (et les responsables du recrutement!) et peut vous aider à rédiger un très bon CV mettant en lumière les aptitudes recherchées par les recruteurs, elle n’est pas parfaite et peut faire des erreurs. «Vous devriez toujours revoir votre CV avant de l’envoyer, explique Akhila Satish. Vous êtes plus susceptible de devoir justifier les erreurs commises par l’ordinateur puisque l’IA n’est pas immunisée contre la désinformation (et n’est pas non plus très douée en grammaire!), ce qui pourrait vous faire tomber dans le trou noir de l’IA.»

Akhila Satish vous rappelle également de rester un humain et d’interagir avec des humains. «Donnez plus de valeur à votre CV en faisant du réseautage et assurez-vous qu’une vraie personne est à la recherche de votre candidature avant que l’intelligence artificielle ne vous rejette», conclut-elle.

