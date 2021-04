5 choses à savoir sur le changement de pneus

3 / 5

Besoin de nouveaux pneus?

Si vos pneus sont usés et doivent être remplacés en période estivale, songez à vous procurer un jeu de pneus toutes saisons (en suivant nos trucs et conseils pour acheter des pneus). Choisissez, dans ce cas, des pneus qui ne sont pas conçus pour les conditions extrêmes de l’hiver (froid, glace, neige, gadoue), mais qui offrent une performance optimale durant les mois plus tempérés, soit d’avril à septembre. Pas besoin de remplacer tous les pneus en même temps! Arrêtez de croire à ces mythes sur les voitures.

Aussi, il est recommandé de faire permuter les pneus avant et arrière aux 5000 kilomètres afin de répartir l’usure correctement. «Il est conseillé de faire le changement le plus souvent possible pour aller chercher de meilleures usures et c’est ce qui est négligé sur 95% des véhicules. En magasin, les experts se fient au visuel du pneu pour l’installer au bon endroit et non seulement effectuer une rotation avant-arrière», témoigne Frédéric Ouellet.