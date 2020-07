CELI et REER: quel régime d’épargne choisir?

Il est possible de déterminer facilement les régimes d’épargne qui vous seront les plus profitables, notamment parmi les régimes les plus connus. Le compte enregistré libre d’impôt (CELI) et le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ne sont pas profitables à tous. Selon vos objectifs à court et à long terme, prenez rendez-vous avec un conseiller financier afin de discuter de l’ouverture de votre compte d’épargne.