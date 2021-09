Oser dire non: se donner la permission de refuser

Comment savoir si vous allez regretter d’avoir accepté de rendre un service? Ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Dans un livre publié en 2019, où elle explique comment cesser de dire oui, Sarah Knight écrit que, chaque fois qu’elle sentait que dire oui serait une mauvaise idée, une petite voix intérieure la mettait en garde. Elle a dû apprendre à l’étouffer. Petit à petit, plus elle refusait sincèrement ce qu’elle ne voulait pas faire, plus elle était capable d’être en paix avec elle-même et d’accorder par ailleurs un oui enthousiaste. «Quand il s’agit de quel­que chose que vous voulez vraiment faire, vous ne vous raidissez pas, fait remarquer la Dre Newman, et vous êtes heureux d’y participer car vous savez que c’est pour quelqu’un qui vous rendra la pareille le moment venu.» Si les services rendus ne nécessitent pas de tenir des comptes parfaitement équilibrés, personne n’aime se sentir à la merci d’une personne qui vous utilise et ne fait que «prendre» – ces gens qui demandent toujours des faveurs et prévoient rarement donner quoi que ce soit en retour.

Dites-le clairement

Vous avez ainsi dressé votre liste de personnes privilégiées, vous avez déterminé vos limites personnelles et vous avez décidé que, non, votre voisin ne peut pas emprunter une nouvelle fois votre tondeuse. Mais comment dire non sans mettre en péril votre relation et sans vous stresser?

«Évitez les explications à rallonge, conseille la Dre Newman. Dès que vous dites: Ah! je ne peux pas parce que je dois aller promener le chien de ma belle-mère, vous ouvrez la porte au débat.» Répondre simplement «Non, je ne peux pas» est suffisant.

Si ce genre de réponse abrupte vous met mal à l’aise, la Dre Newman propose d’avoir à votre disposition des phrases toutes prêtes comme «Peut-être la prochaine fois» et «Merci de demander, mais je suis trop occupée en ce moment». Plus important encore, ne perdez pas de temps à craindre que la personne à qui vous avez opposé un refus soit en train de mesurer à quel point vous êtes désagréable. Elle ne pense probablement pas du tout à vous et est déjà passée à sa prochaine cible.

Karen Chapelle affirme en plaisantant avoir passé «des heures et des heures» en thérapie à apprendre à refuser de rendre service, mais ce n’est toujours pas facile. Elle travaille sur sa capacité à dire non de temps en temps sans se sentir mal ensuite. Et si elle se sent tout de même coupable? Eh bien, elle a appris à vivre avec cela. Apprenez comment arrêter de vous sentir coupable tout le temps.

