10 choses dangereuses à ne jamais faire avec votre four

Votre four indique la température à un seul endroit, et celui-ci est hors du chemin, là où la nourriture ne va jamais. Comme votre électroménager a des zones de chaleur variables, votre nourriture n’atteint pas la chaleur que vous imaginez. En fait, selon Cook’s Illustrated , la plupart des thermomètres de four peuvent se tromper de 10 degrés Celcius! Il existe toutefois une solution facile qui vous coûtera moins de 10$. «Un thermomètre de four vous assurera que celui-ci chauffe proprement et qu’il cuit la nourriture à la température voulue», ajoute Veronica Dailey, fondatrice de daileyfoods.com . «C’est le meilleur investissement pour la cuisine que vous ferez».

AndreyCherkasov/Shutterstock

Utiliser le mode à convection pour les mauvais aliments

En plus d’offrir le modèle de cuisson de base, qui chauffe le four à partir d’une seule source, certains modèles sont vendus avec une option de cuisson à convection qui utilise la ventilation pour répandre uniformément la chaleur. On ne croirait pas que cela fait une grande différence, mais l’air chauffé en circulation cuit la nourriture plus rapidement, ce qui pourrait ruiner votre repas si vous suivez une recette à la lettre.

À moins que celle-ci n’indique le contraire, utilisez la méthode conventionnelle. Évidemment, il y a un temps et une place pour chaque chose, affirme Vera Stewart, auteure du bouquin The VeryVera Cookbook: Recipes from My Table. « Si vous préparez un gâteau à étages et que vous cuisez tout en même temps, il est nécessaire d’avoir de l’air en circulation et d’éliminer la chaleur directe, alors on y va pour le mode à convection. Ceci favorisera une cuisson uniforme pour tous les étages du gâteau. »