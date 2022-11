10 signes que vous êtes une personne trop empathique

Une personne empathique place les besoins des autres – même des animaux – avant les siens. «Ce sont souvent des gens qui cherchent à plaire aux autres en faisant passer leurs désirs au premier plan», constate Judith Orloff, professeure de clinique adjointe au département de psychiatrie de l’université de Californie à Los Angeles et auteure de Emotional Freedom: Liberate Yourself From Negative Emotions and Transform Your Life (La liberté émotionnelle: libérez-vous de vos émotions négatives et transformez votre vie). «Ils veulent aider les autres et ont un grand cœur, mais ils donnent souvent beaucoup trop et finissent par s’épuiser.» Comme vous donnez beaucoup et vous inquiétez pour les autres, vous n’aimez pas du tout les gens qui se mettent constamment au premier plan.

2 / 10

ISTOCK/LORENZOANTONUCCI

Votre capacité d’écoute impressionne

Vous préférez écouter plutôt que de parler. Vous voulez connaître tous les détails d’une situation afin de pouvoir vraiment la comprendre. «Vous vous souciez vraiment des autres et de ce qu’ils disent», dit Stacey Laura Lloyd, auteure spécialisée sur les questions de santé et de relations interpersonnelles et coauteure de Is Your Job Making You Fat? (Votre boulot vous fait-il grossir?). «C’est une chose de toujours écouter des autres, mais c’en est une autre d’intérioriser ce qu’ils expriment afin de comprendre leurs sentiments, leurs besoins et leurs motivations.» Pour y parvenir, il faut être aussi réceptif au verbal qu’au non verbal et, bien sûr, rester totalement engagé dans la conversation. «Écouter de manière empathique, c’est donner toute la place à celui qui parle et comprendre vraiment ce qu’il a dans la tête et ce qu’il vit», ajoute Cherie Burbach, spécialiste des relations interpersonnelles.

Le dialogue est un art, apprenez à mieux écouter et vous faire comprendre.