Vous avez l’impression de toujours manquer de temps? Ces 13 astuces faciles sauront vous aider à mieux gérer cette course contre la montre!

Accomplir plus de tâches en une journée, c’est possible! Adoptez les 11 habitudes ultra simples des gens efficaces.

Fermez les notifications. Lois Kennedy, spécialiste de la productivité chez 3 Step Results inc., à Toronto, recommande de réserver des plages horaires à la consultation des courriels et médias sociaux pour réduire les sources de distraction.

Projets de longue haleine

Segmentez les travaux de longue haleine, surtout s’ils sont exigeants. C’est plus facile d’entamer un projet qu’on perçoit comme une série de petites tâches et non comme un calvaire interminable.

