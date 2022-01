Comment faire un budget réaliste et s’y tenir

3 / 9

GARAGESTOCK/SHUTTERSTOCK

Justifier l’emploi de chaque dollar

Si une application rigoureuse comme Mint ne vous convient pas, Justin Lavelle aime You Need A Budget, qui identifie l’emploi de chaque dollar. «Elle exige un peu plus d’interaction, mais vous permet de connaître l’emploi de chacun de vos dollars, et vous offre un tableau complet de vos dépenses. Il se peut qu’en voyant le montant exact de vos cafés matinaux, vous commenciez à modifier certaines de vos habitudes.» D’ailleurs, l’achat de café matinal fait partie des petits plaisirs à couper pour réduire ses dépenses!