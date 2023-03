Ce qu’il faut savoir avant de préparer son rapport d’impôt

Produire ses rapports d’impôts ne devrait pas être une corvée. Qu’il s’agisse de votre toute première déclaration de revenus ou que votre situation ait changé, il existe de l’information (et de l’aide) gratuite. Voici les informations qu’il faut avoir en mains avant de faire un rapport d’impôt.

88studio / Shutterstock

Quelques questions en vrac

Quelle est la nécessité de produire un rapport d’impôt?

Même si vous n’avez pas eu de revenus en 2022, ou si vos revenus sont exonérés d’impôts, vous devez tout de même produire un rapport d’impôt. Cette déclaration de revenus donne accès à d’importants crédits et prestations comme le crédit pour la TPS/TVH, le supplément de revenu garanti, la prestation pour enfants et tout autre versement provincial ou territorial connexe.

Les étudiants devraient également faire leurs rapports d’impôts, même s’ils n’ont pas de revenus puisque dès 19 ans, ils peuvent être admissibles à un crédit d’impôt remboursable.

Besoin d’aide pour remplir votre déclaration de revenus?

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt peut vous aider gratuitement. Partout au Canada, il y a également des séances de préparation d’impôt gratuites. Si vous habitez au Québec, vous pouvez vous adresser au Service d’aide en impôt, offert en partenariat avec Revenu Québec.

Pas de compte bancaire?

Si vous n’avez pas accès à un compte bancaire et ne pouvez donc pas vous inscrire au dépôt direct, vous pouvez demander que les crédits et les prestations vous soient envoyés par la poste. Il vous suffit de vérifier que l’adresse qui figure dans les dossiers de l’Agence du revenu du Canada soit la bonne. Pour modifier votre adresse, visitez le site Web de l’ARC.

Quoi de neuf cette année?

La règlementation fiscale change chaque année, ce qui peut influencer votre situation. Renseignez-vous chaque année au sujet des nouveaux crédits et des nouvelles déductions d’impôt afin de maximiser votre remboursement d’impôt.

Cette année, le supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement vise à aider les locataires à faible revenu à payer leur loyer et à répondre à la hausse du coût de la vie. Pour y être admissible, vous devez consacrer au moins 30% de votre revenu net et votre revenu annuel doit être de 20,000$ ou moins. Vous avez jusqu’au 31 mars 2023 pour faire une demande par l’entremise de Mon dossier de l’Agence du revenu du Canada.

Cette année marque également l’augmentation du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation (CIAPH). Le montant de déduction pour l’achat d’une première habitation a doublé, passant de 5000$ à 10000$. Ce changement permettra à l’acquéreur d’une première habitation un allègement fiscal pouvant atteindre 1500$.

Un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (CIRHMG) permettra d’accorder un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 7500$. N’oubliez pas les crédits destinés aux aidants naturels, la prestation pour enfants handicapés, les déductions pour frais de garde d’enfant ou encore le crédit d’impôt pour frais d’adoption.

Si vous avez des questions concernant les changements de règlementation fiscale, consultez un expert en fiscalité afin d’être assuré d’obtenir le meilleur remboursement d’impôt, le site du Gouvernement du Canada ou le site de Revenu Québec.

Quoi ne pas faire afin d’éviter une vérification fiscale?

Oublier de déclarer des revenus

Les feuillets T4 que l’employeur remet n’indiquent pas toujours tous les revenus gagnés au cours de l’année. Par exemple, les personnes qui travaillent dans l’industrie des services ne voient pas leurs pourboires sur leurs T4, bien que ces montants doivent être inclus dans le rapport d’impôt.

De plus, si vous travaillez au sein des services d’économie communautaire comme Uber ou Airbnb, votre revenu ne sera pas compris dans un feuillet T4.

Jetez d’ailleurs un œil à tout ce qu’il faut savoir avant de louer sa demeure sur AirBnB.

Omettre des crédits et des déductions auxquels on a droit

Bon nombre de Canadiens ne sont pas au courant des déductions et des crédits d’impôt auxquels ils sont admissibles.

Si vous vous êtes marié, si vous avez eu un enfant ou encore si vous avez acheté une maison, ces changements peuvent tous avoir un impact sur votre iremboursement d’impôt.

Rassurez-vous! Si vous n’avez pas réclamé tous les remboursements d’impôt auxquels vous avez droit, vous avez dix ans pour corriger la situation!

Envoyer son rapport d’impôt en retard

La date limite pour envoyer sa déclaration de revenus de 2022 est le 30 avril 2023, ou le 15 juin si vous êtes travailleur autonome. En revanche, les sommes dues doivent, quant à elles, être payées le 30 avril. Assurez-vous d’ailleurs d’envoyer votre rapport d’impôt avant la date limite afin d’éviter des pénalités et les intérêts.

Si vous faites faire votre rapport d’impôt par un comptable, pensez au délai de production qu’il aura. Premier arrivé, premier servi!

(S’il est trop tard, pas de panique! Jetez un œil à nos conseils pour affronter une vérification).

lovelyday12/Shutterstock

Quelques conseils en vrac

La pension de vieillesse et les impôts

Vous avez plus de 65 ans et vous travaillez à temps partiel? Si vous recevez la prestation de la Sécurité de la vieillesse (SV), surveillez bien le moindre apport d’argent supplémentaire. «Quand le revenu d’une personne excède 79,845$ par an, le gouvernement reprend une partie de la prestation versée», explique Junaid Usmani, comptable à Mississauga, en Ontario.

Les couples retraités et les impôts

Le partage des pensions est une excellente option pour les couples retraités. Il permet à la personne disposant du revenu le plus élevé de partager jusqu’à la moitié de son revenu de pension admissible (à compter de 65 ans au fédéral et 60 ans au Québec) avec son époux ou conjoint moins aisé. Idem pour les sommes retirées d’un FERR à compter de 65 ans (à l’exclusion de la rente de retraite du Régime des rentes du Québec et de la prestation de la Sécurité de la vieillesse).

«Il s’agit d’une bonne manière de niveler les revenus des deux partenaires afin de réduire l’écart entre les échelons d’imposition. Assurez-vous d’ailleurs que la personne dont le revenu est inférieur ne passera pas à un palier d’imposition supérieur», suggère Josée Jeffrey, fiscaliste et planificatrice financière.

Shutterstock

Attention, retraités migrateurs!

Si vous êtes de ceux qui préfèrent passer l’hiver à l’étranger, votre rapport d’impôt peut s’avérer plutôt compliqué à produire. «Il faut se conformer aux lois des deux pays», prévient Cleo Hamel, spécialiste en fiscalité à Calgary.

Par exemple, si vous possédez une propriété aux États-Unis que vous occupez la moitié de l’année et louez le reste du temps, vous devrez probablement remplir une déclaration de revenus américaine.

Junaid Usmani ajoute qu’il est important d’identifier tous vos actifs à l’extérieur du pays pour ne pas risquer une pénalité.

Gains de capitaux et chèque de prestation fiscale canadienne

Si vous transférez ou prêtez une partie de vos revenus à votre enfant de moins de 18 ans, vous paierez de l’impôt sur toutes dividendes et intérêts gagnés, ce qui n’est pas le cas avec les gains de capitaux.

Déposer son chèque de prestation fiscale canadienne pour enfants dans un compte bancaire directement à son nom. Le revenu qu’il en retirera sera imposé à un taux beaucoup plus faible.

Investir dans des REER pour une réduction fiscale

Investir dans un régime enregistré d’épargne retraite (REER) donne droit à une réduction fiscale, mais l’argent retiré est considéré comme un revenu imposable.

Vous aurez 71 ans cette année? Faites une contribution finale à votre REER de manière à diminuer votre taux d’imposition et à obtenir un dernier remboursement avant de le transformer en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), ce qui est obligatoire à cet âge.

Il est important de ne pas attendre à la dernière minute pour agir. Si vous ratez l’échéance, prévient Cleo Hamel, vous devrez payer des impôts sur la totalité des fonds.

Entre CELI, REER et CELIAPP, quel régime d’épargne choisir?

Le REEE

Investir dans l’éducation de ses enfants est rentable. En effet, tous les revenus déposés dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE) sont exemptés d’impôt. Le gouvernement fédéral versera dans le REEE une subvention correspondant à 20% de votre contribution annuelle, et ce, par bénéficiaire. Quand votre enfant entreprendra ses études supérieures, les fonds pourront même être retirés gratuitement.

L’achat d’une première maison

Lors de l’achat d’une première maison, il est possible de retirer de l’argent de son REER pour payer son acompte, grâce au régime d’accession à la propriété du gouvernement fédéral.

Le marché immobilier en 2023: l’achat d’une maison, toujours possible?

Pour en savoir plus, allez à canada.ca/impots-preparez-vous

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!