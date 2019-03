Enrichissez-vous: 17 trucs faciles pour économiser sans effort

4 / 18

iStock/Petar Chernaev

Les gens qui économisent connaissent la différence entre un besoin et une envie

L’un des plus gros mensonges de notre époque, selon Stanzak, est le fait que nous prenons nos envies pour des besoins. « J’ai rencontré tellement de clients pour qui les voyages, les vêtements neufs et les restaurants étaient de réels besoins, souligne-t-elle. Ils ne le sont pas! » Les épargnants savent plutôt reconnaître leurs besoins de base et font la différence entre ceux-ci et leurs envies.

Évitez ces pièges qu’utilisent les vendeurs pour vous faire dépenser toujours plus.