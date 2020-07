13 conseils (à ne pas suivre) pour économiser de l’argent

RGSTUDIO/GETTY IMAGES

Magasiner les offres d’achat

Bien qu’il soit difficile de résister à un spécial «deux pour un» ou «achetez-en un et obtenez le second à moitié prix», vous devez vous demander si vous auriez acheté cet article au prix régulier. Si vous avez besoin de confiture et que celle-ci est en rabais, c’est probablement le moment idéal de faire le plein. Par contre, si vous cherchez une nouvelle paire de baskets et que vous voyez les bottillons en rabais… réfléchissez un peu. Vous êtes sorti avec l’intention d’acheter des baskets à 60$ et vous allez dépenser plus de 100$ en chaussures? Porterez-vous vraiment les deux paires? Êtes-vous en train de «dépenser pour économiser»?

