10 bonnes occasions de négocier pour un meilleur prix

IMRANS PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK

Taux hypothécaires

L’achat d’une maison représente probablement la transaction la plus importante de votre vie, et chaque sou épargné vaut son pesant d’or. «Les emprunteurs devraient s’informer des taux auprès de plusieurs banques et prêteurs», conseille Ade Labinjo, courtier hypothécaire et co-fondateur de Burrowly. «Utilisez ces taux pour relancer les banques, et en négocier un qui soit équivalent ou plus avantageux.»

Il ajoute que si l’emprunteur fait faire au moins un autre devis, il pourrait épargner jusqu’à 1500$. Ne vous contentez jamais du premier taux hypothécaire avancé par la banque. Marchandez le prix, car il est très probable qu’elle ne vous ait pas fait initialement sa meilleure offre.

Tout cela vous paraît-il flou? Voici comment devenir un expert des finances personnelles!