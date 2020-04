32 aliments non périssables à toujours avoir dans son garde-manger

Bien que les amateurs de café préfèrent de loin le café frais et que l’on prépare dans une cafetière, c’est toujours utile d’avoir du café instantané sous la main pour les situations d’urgence. Et avec une aussi longue durée de conservation, vous pouvez faire le plein de votre marque préférée et en avoir en réserve pour très longtemps…

Durée de conservation: plus de 25 ans dans le garde-manger, encore plus longtemps au congélateur. Méthode de conservation: le café instantané se conserve dans un endroit sec, dans son contenant d’origine ou dans un contenant hermétique.

11 / 33

TASTE OF HOME

Confitures et gelées

Durée de conservation: deux ans en conserve, mais six mois à partir du moment où le bocal est ouvert.

Méthode de conservation: conservez les confitures et les gelées non ouvertes dans le garde-manger. Les confitures et les gelées sont parfaites pour rehausser la saveur des fruits et en profiter hors saison.

Faites attention à ces erreurs à éviter pour un petit déjeuner équilibré.