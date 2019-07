Acheter ou louer une voiture: quelle est la meilleure option?

Ça dépend. La perspective de nos experts financiers sur la question à savoir s’il est préférable d’acheter ou de louer vous aidera à prendre la meilleure décision.

Par contre, contrairement à la location d’une maison où le propriétaire assume les coûts d’entretien et des réparations, le concessionnaire s’attend non seulement à ce que vous retourniez la voiture en bon état, mais aussi que vous déboursiez pour les réparations qui s’imposent à ce moment-là. Bonne nouvelle: pour une location de trois ans, votre voiture sera probablement encore sous la garantie.

Le bailleur calculera une valeur résiduelle (valeur de la voiture à la fin de la location), montant que vous n’avez pas à payer. Plus la valeur résiduelle de la voiture est élevée, plus les paiements de la location seront bas. Voilà pourquoi les mensualités d’une location sont habituellement plus basses que celles d’un achat.

Si vous contractez un prêt, le prêteur en est propriétaire jusqu’au remboursement complet, et lorsque vous voulez en acheter une nouvelle, vous pouvez vendre la première. «La seule véritable différence est qu’une maison prend habituellement de la valeur. Votre voiture, elle, se déprécie, ce qui, selon les circonstances, peut rendre la location plus intéressante», déclare Richard Best, un rédacteur pour Dontpayfull.

2 / 9

kurhan

Les avantages d’acheter une voiture

L’un des plus grands avantages d’acheter une voiture est qu’elle vous appartient. Si vous ne payez pas comptant et optez pour un prêt, les mensualités s’arrêtent lorsque le prêt est complètement payé. De plus, votre crédit n’a pas besoin d’être excellent. «Les conducteurs ayant un bon crédit, cependant, obtiennent des taux d’intérêt plus bas sur leurs prêts automobiles», explique Alissa Todd, conseillère financière chez The Wealth Consulting Group.

Si vous êtes susceptible de rouler plus de 32 000 kilomètres par année, vous n’aurez probablement pas le choix d’acheter, rendant ainsi la décision facile à prendre quand vient le temps de décider entre l’achat ou la location. Selon Richard Reina, un expert automobile pour CARiD.com, «si vous êtes une personne responsable et que vous voyez à l’entretien régulier de votre véhicule, vous pouvez normalement garder un modèle récent entre sept et huit ans, ou 160 000 kilomètres.»

Un autre avantage d’acheter: c’est vous qui décidez à quel moment vous voulez changer de véhicule, déclare Joseph Conroy, un planificateur financier et auteur de Decades & Decisions: Financial Planning At Any Age. Vous n’avez pas à attendre jusqu’à la fin d’un bail pour avoir une nouvelle voiture et vous n’êtes pas forcé non plus à prendre une décision tous les trois ou cinq ans.

Avant de faire votre choix, prenez le temps de découvrir ces 12 mythes sur l’automobile que vous devez cesser de croire.