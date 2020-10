Comment ne pas gaspiller son argent: 13 choses que les gens riches n’achètent jamais

8 / 13

Cartes de crédit multiples

On comprend qu’une personne fortunée ne souhaite pas se promener avec une tonne d’argent en poche. Mais ça ne veut pas dire pour autant que leur portefeuille contient une carte de crédit provenant de chaque institution financière.

Tom Corley – auteur du livre à succès Rich Habits: The Daily Habits of Successful People –, a déclaré à US News and World Report: «seuls 8% des personnes riches utilisent plus d’une carte de crédit. Pendant ce temps, 77% des gens moins fortunés ont plusieurs cartes de crédit».

Posséder plusieurs cartes de crédit représente plus de dépenses à suivre sur différents comptes, plus de frais financiers à accumuler et généralement plus d’opportunités d’acheter des choses dont vous n’avez pas besoin.