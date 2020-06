19 articles que vous devriez toujours acheter usagés

VIPMAN/SHUTTERSTOCK

Livres et manuels

«Des romans de fiction aux manuels scolaires, vous pouvez économiser beaucoup d’argent lors de l’achat de livres d’occasion», explique Skirboll. «Les manuels scolaires, en particulier si vous n’en avez besoin que pour un an, devraient toujours être achetés d’occasion lorsque cela est possible et vous pouvez le faire auprès de nombreux détaillants. De plus, pensez à les revendre une fois que vous n’en avez plus besoin afin de récupérer un peu d’argent.»

