20 trucs pour garder votre maison fraiche sans climatisation

WSTOCKSTUDIO/SHUTTERSTOCK

Utiliser un déshumidificateur

L’air humide est beaucoup plus inconfortable pour les humains et les animaux que l’air sec. Les déshumidificateurs aspirent l’humidité d’une chaude journée d’été, rendant ainsi votre maison plus confortable lorsque la température grimpe. Le degré d’humidité idéal étant de 60%, il est conseillé d’utiliser un appareil qui s’éteint automatiquement lorsque ce niveau est atteint. De plus, vous pourrez récupérer l’eau recueillie pour arroser vos plantes.

Méfiez-vous de ces bruits dans la maison qu’il ne faut jamais ignorer.